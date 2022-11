Os protestos liderados por camionistas apoiantes de Jair Bolsonaro que pedem um golpe militar contra a vitória eleitoral de Lula da Silva no Brasil continuam esta quarta-feira. Apesar de estarem a perder força, há estradas bloqueadas.

Os bloqueios de estradas, que somavam cerca de 500 em 24 dos 27 estados do país na segunda-feira, caíram para 167, com a polícia a negociar com os manifestantes para libertarem completamente o tráfego.

O movimento, que pede uma "intervenção militar", começou a perder intensidade depois de o Presidente, Jair Bolsonaro, apoiado pela extrema-direita, ter feito uma declaração em que pedia o fim dos bloqueios e indiretamente admitiu a sua derrota ao determinar que o Governo iniciasse o processo de transição com a equipa de Lula da Silva.

Ainda assim, pequenos grupos de camionistas mantiveram alguns bloqueios, manifestantes fizeram "vigílias" na noite de terça-feira em frente a um quartel do Exército e pediram alguns atos semelhantes que estão a acontecer hoje, feriado no Brasil pelo Dia dos Mortos.

Bolsonaro quebrou silêncio mas não travou protestos

Só cerca de 45 horas depois de finalizada a contagem de votos é que Jair Bolsonaro se pronunciou. Afirmando na curta declaração que fez que as "manifestações pacíficas serão sempre bem-vindas", o candidato derrotado reforçou que os seus métodos "não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como a invasão de propriedade ou a destruição de património", e ressaltou que ninguém pode impedir "o direito de ir e vir".

Com 100% dos votos contados, Luiz Inácio Lula da Silva venceu as presidenciais de domingo por uma margem estreita, recebendo 50,9% dos votos, contra 49,1% para Jair Bolsonaro, que procurava obter um novo mandato de quatro anos.