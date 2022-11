Tribunal Eleitoral do Brasil satisfeito por Forças Armadas não terem apontado fraude

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicou ter recebido "com satisfação" o relatório das eleições feito pelas Forças Armadas que "não apontou a existência de nenhuma fraude".

"O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrónicas e no processo eleitoral de 2022", lê-se numa nota divulgada pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes.