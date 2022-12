Relações luso-brasileiras com Lula "estão a começar muito bem", revela Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que as relações luso-brasileiras com o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, que tomará posse no domingo, "estão a começar muito bem".

Em declarações aos jornalistas, num hotel de Brasília, Marcelo Rebelo de Sousa não quis, contudo, criticar o mandato do Presidente brasileiro cessante Jair Bolsonaro nem comentar a sua ida para os Estados Unidos da América.

Questionado se sente que se respira um novo ar na capital brasileira, respondeu: "No Brasil respiro sempre um ar familiar".

Interrogado sobre o que poderá melhorar nas relações bilaterais com o próximo Presidente do Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a recente visita de Lula da Silva a Portugal, entre 18 e 19 de novembro: "Acho que se reatou uma boa tradição, que era o Presidente eleito brasileiro na primeira deslocação ao estrangeiro passar por Portugal".

Marcelo reúne-se com Lula na segunda-feira e almoça com Felipe VI no domingo

Marcelo Rebelo de Sousa irá reunir-se com Lula da Silva em Brasília na segunda-feira, dia seguinte à posse, e anunciou que o Presidente do Brasil irá a Portugal de 22 a 25 de Abril para uma visita de Estado, a seu convite, e uma cimeira entre os governos português e brasileiro.

A visita "culmina na participação na cerimónia do 25 de Abril" e nessa ocasião deverá também ser feita "finalmente a entrega" do Prémio Camões "há muito tempo para ser entregue a três premiados ao longo dos últimos anos", um dos quais é o cantor brasileiro Chico Buarque, acrescentou.

"Portanto, está a começar muito bem", considerou o Presidente português.

"No dia da posse almoço com o rei de Espanha, que não vejo há muito tempo. Nós encontrávamo-nos sempre três, quatro vezes por ano, neste ano não nos encontramos desde maio, não foi possível. Vamos aqui fazer um almoço reunião muito bom para os dois países", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Na noite de 31 de dezembro, o chefe de Estado português irá jantar com outros chefes de Estado e representantes de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que também estão em Brasília.