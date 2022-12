Bolsonaro terá saído do Brasil e deverá faltar à tomada de posse de Lula da Silva

Jair Bolsonaro terá saído do Brasil, esta sexta-feira, em direção aos Estados Unidos, onde irá celebrar a Passagem de Ano. O avião presidencial descolou de Brasília e está previsto aterrar na Florida nas próximas horas. Desta forma, o ainda Presidente não deverá participar na tomada de posse de Lula da Silva, onde era suposto entregar a faixa presidencial ao sucessor. O gabinete do Governo não confirma que Bolsonaro esteja a bordo.

Segundo a plataforma FlightAware, o avião presidencial deixou a capital federal às 14:02 (hora local, 17:02 em Lisboa) e deverá aterrar em Orlando, na Florida, pelas 20:10 (hora local, 01:10 do dia seguinte em Lisboa).

Apesar do Governo não confirmar que Jair Bolsonaro esteja a bordo do avião presidencial, o DW avança que o Presidente, a primeira-dama, Michelle, e a filha do casal, Laura, viajam para os Estados Unidos. A estadia da família deverá estender-se durante, pelo menos, um mês.

Segundo uma portaria publicada esta sexta-feira no Diário Oficial da União, a equipa de segurança de Bolsonaro foi autorizada a sair do país entre 1 e 30 de janeiro. Também vários assessores foram destacados para apoiar o futuro ex-Presidente.

A viagem aos Estados Unidos já tinha sido colocada em cima da mesa, embora o Presidente não tenha confirmado. O Governo do Brasil tinha dado a entender que a ida para Miami deveria acontecer ainda esta sexta-feira.

A confirmar-se que Bolsonaro saiu do Brasil, o ainda Presidente vai faltar à tomada de posse do sucessor, Lula da Silva, que decorre no primeiro dia do ano. A presença de Bolsonaro na cerimónia – onde deveria entregar a faixa presidencial ao sucessor – era uma das principais questões por responder.