Donald Trump infetado com covid-19. Ainda ontem lançava bonés a uma multidão

Um dia antes de anunciar que estava infetado com covid-19, o presidente dos EUA, Donald Trump, lançou dois bonés de campanha com as próprias mãos para a multidão num comício de campanha em Duluth, no estado do Minnesota.

O local da campanha estava lotado com centenas de apoiantes de Trump, que não usava máscara e que entrou no palco a sorrir e a acenar.

Trump realizou comícios internos e externos com milhares de pessoas nas últimas semanas no âmbito da campanha para as eleições de 3 de novembro, apesar dos avisos de profissionais de saúde.

O Presidente dos Estados Unidos não valorizou a pandemia inicialmente. Atualmente, poucas são as situações em que usa máscara e tem por hábito criticar as pessoas, incluindo o candidato democrata Joe Biden, que o faz.

Importa referir que Donald Trump tem 74 anos e, por isso, é um doente de risco.