Trump tem conta bancária na China onde tenta fazer negócios há anos

Donald Trum tenta, há vários anos, fazer negócios na China e até tem uma conta ainda ativa no país. Esta é a mais recente revelação do The New York Times sobre o presidente norte-americano.

A notícia chega em plena campanha eleitoral, onde o atual Presidente não só critica as empresas que têm ligações aos chineses, como acusa Joe Biden de ser fraco com Pequim.

Donald Trump tem apostado tudo nos Estados decisivos, com a realização de cinco comícios por dia.

Cerca de 33 milhões de norte-americanos já votaram antecipadamente, o que poderá fazer com que estas sejam as eleições com a maior afluência de sempre.