Trump e Biden no último frente-a-frente

A 12 dias das eleições, Donald Trump e Joe Biden defrontam-se no último debate durante a campanha presidencial.

No início de cada tema, os candidatos têm dois minutos para falar sem qualquer interrupção. Durante esse tempo, o microfone do adversário vai estar desligado. Só depois começa a livre discussão.

Em Nashville, no estado do Tennessee, a pandemia deve voltar a ser o tópico quente. O recorde de desemprego, o racismo, as alterações climáticas e a segurança nacional também vão ser abordados.

Veja também: