Eleições nos EUA. Quem vai controlar o Senado?

Para além do cargo de Presidente, também está em curso a eleição de vários lugares no Senado norte-americano. Até aqui, este órgão de soberania tem sido controlado pelos Republicanos, mas os Democratas têm esperança de alcançar a vitória.

35 dos 100 lugares para o Senado foram a votos nestas eleições. Com tanta incerteza nos resultados, para já só parece segura a troca de senadores em dois estados: o Alabama elegeu Republicanos e o Colorado Democratas.

No Arizona, o antigo astronauta Mark Kelly parece ter conquistado o lugar que é tradicionalmente Republicano para os partido Democrata. Por Nova Iorque foi reeleita a senadora Democrata Alexandria Ocasio-Cortez e, por Delaware, a primeira senadora transgero.

Já no Kentucky, Mitch McConnel segurou, sem surpresas, o lugar republicano. Também na Carolina do Sul, Lindsey Graham, recente aliado de Trump, manteve o lugar.

No Congresso há também novidades nestas eleições: foi eleita a primeira ativista do movimento “Black Lives Matter" e o primeiro negro, latino que é assumidamente gay. Na outra ponta do espetro político surge Taylor Greene, republicano eleito pela Geórgia, que faz parte do movimento de extrema-direita Qanon e defende teorias consideradas da conspiração sobre seitas pedófilas.

