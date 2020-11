Como podem os votos pelo correio mudar o sentido das eleições?

Há nove estados onde ainda não é possível determinar um vencedor para as eleições norte-americanas. E a contagem interfere com o resultado nacional que também anda não é conhecido. Os Estados do Arizona, Florida, Geórgia e Pensilvânia são alguns dos que poderão fazer a diferença.

O número mágico é 270 – número de delegados do Colégio Eleitoral que são necessários para garantir a eleição de um dos dois candidatos à Casa Branca. Bento Rodrigues explica os vários cenários que ainda estão em cima da mesa e que podem influenciar o resultado final das eleições.

