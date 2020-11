Os três caminhos que ainda podem levar Joe Biden à vitória

Ricardo Costa, jornalista das SIC Notícias e enviado especial aos Estados Unidos, explica que há três hipóteses de Joe Biden ser eleito o Presidente nestes eleições.

“Se ganhar o Arizona – e já ganhou o caso do Nebrasca –, se mantiver o Michigan e Wisconsin tem a presidência ganha. Se ganhar a Pensilvânia, nem sequer precisa do Arizona, do Michgan e de Wisconsin. Também ganha”, esclarece Ricardo Costa.

O terceiro caminho é pela Geórgia que, apesar de ter sido dada a Donald Trump pelas previsões eleitorais, houve um recuo. “Se a Geórgia cair para Joe Biden, então ele tem outro caminho”, sublinha o enviado especial.

O Arizona, um Estado tradicionalmente conservador, terá sido vencido por Biden, mas os Republicanos afirmam que “é falso”, não considerando essa eleição fechada.

Sobre os discursos que marcaram a noite, Ricardo Costa considera que “foi inteligente da parte de Biden ter avançado com a comunicação antes de Donald Trump dizer o que quer que fosse” e relembrou o momento “no mínimo embaraçosos” em que o Twitter bloqueou uma publicação do Presidente por estar a propagar informações erradas sobre as eleições.