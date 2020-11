Kamala Harris garante que todos os votos serão contados

A senadora e candidata democrata à vice-presidência dos EUA garante que não dará a corrida por terminada enquanto todos os votos não forem contados.

Tal como manifestou já hoje Joe Biden, Kamala Harris contesta a posição de Donald Trump que pretende interromper a contabilização dos votos por correspondência.

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, prometeu hoje que lutará "sem tréguas" até que todos os votos sejam contados, apesar da "vontade" de o seu rival, o Presidente cessante, o republicano Donald Trump, interromper a contabilização.

"Não vamos dar tréguas até que todos os votos estejam contados", afirmou, na rede social Twitter, o ex-vice-Presidente de Barack Obama.

Por seu lado, Jen O'Malley Dillon, diretora de campanha de Biden, sublinhou que os democratas estão a subir na contagem dos votos e que, em breve, poderão ser ultrapassados os 270 grandes eleitores necessários para que o antigo vice-presidente se torne o 46.º chefe de Estado norte-americano.

"É uma conclusão certa", acrescentou a diretora de campanha de Biden, numa conferência de imprensa.

O'Malley Dillon acrescentou que os democratas poderão, ao fim da tarde de hoje, declarar a vitória, uma vez que os dados internos apontam para a conquista do Wisconsin, Nevada, Michigan e Pensilvânia, estados em que ainda não há resultados da votação.

"Joe Biden está a caminho de vencer as eleições e será o próximo Presidente dos Estados Unidos. Acreditamos que temos pela frente um caminho claro para a vitória. Esta tarde [noite em Lisboa] esperamos que o ex-vice-Presidente tenha uma vantagem suficiente em alguns estados para superar os 270 delegados".

Bing Guan / Reuters

As declarações de Biden e de O'Malley Dillon surgiram pouco depois de Trump ter denunciado, também no Twitter, o aparecimento de boletins de voto "surpresa" em vários "estados chave" que, indicou, lhe estão a retirar a vantagem.

"Ontem [terça-feira] à noite, tinha uma boa vantagem em numerosos 'estados chave'. Depois, um por um, [a vantagem] começou magicamente a desaparecer com a contagem de boletins [de voto] surpresa", escreveu Trump.

A rede social Twitter alerta os utilizadores sobre o conteúdo potencialmente enganoso desta mensagem, tal como já tinha feito a outra publicação em que acusava os democratas de tentarem "roubar a eleição" presidencial.

"Alguns ou todos os conteúdos compartilhados neste Tweet são contestáveis e podem ter informações incorretas sobre como participar de uma eleição ou de outro processo cívico", escreve a rede social na publicação de Donald Trump.

Segundo a agência noticiosa France-Press (AFP), os boletins a que Trump alude são, na verdade, os chegados pelo correio e que começaram a ser contabilizados, num processo que pode demorar vários dias em alguns estados e a agência acrescenta que o candidato republicano não apresentou provas do que afirma.

Já hoje de madrugada, Trump disse na televisão, apesar de os votos estarem ainda por contar, que já tinha sido reeleito, embora os votos ainda estivessem a ser escrutinados, e acusou os democratas, liderados pela candidatura de Joe Biden, de estarem a preparar "uma grande fraude contra a nação" por não ter ainda sido declarado vencedor.

Os cinco estados que ainda contam votos e que podem decidir o resultado

O resultado das eleições presidenciais norte-americanas está dependente de cinco estados, que já alertaram que precisam de mais horas, e até de dias, para contar os votos por correspondência que chegaram em números históricos devido à crise pandémica.

Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia e Nevada são os cinco estados norte-americanos (entre um total de 50) que concentram agora todas as atenções, um dia depois das eleições presidenciais.

Devido ao seu peso no Colégio Eleitoral, estes cinco estados podem decidir quem será o vencedor da 59.ª eleição norte-americana, entre Trump e Biden.

Como é eleito o Presidente dos Estados Unidos da América?

Os norte-americanos que vão às urnas não decidem diretamente quem vai ser o Presidente. Os candidatos têm de ganhar votos no colégio eleitoral.

Com base no número de habitantes, cada estado recebe um certo número de votos no colégio eleitoral.

O vencedor das presidenciais norte-americanas tem de assegurar, no mínimo, 270 dos 538 "grandes eleitores" (uma maioria simples) que compõem o Colégio Eleitoral.

Neste momento, Joe Biden conta com 224 "grandes eleitores" e Donald Trump soma 213.

VEJA MAIS NO ESPECIAL ELEIÇÕES NOS EUA