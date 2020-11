Biden pretende fazer um discurso ao país hoje à noite

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, tenciona fazer esta sexta-feira à noite (hora local) um discurso ao país, dependendo da evolução da contagem dos votos das eleições nos estados da Geórgia, Nevada, Arizona e Pensilvânia, disse fonte partidária.

Citada pela agência noticiosa espanhola EFE, a fonte adiantou que Biden planeia fazer a intervenção entre as 20:00 e as 22:00 locais (entre as 01:00 e as 03:00 de sábado em Portugal), sem adiantar pormenores.

Segundo a EFE, o avanço de Biden na contagem é uma "má notícia" para o atual Presidente, o republicano Donald Trump, que provavelmente vencerá no Alasca e lidera o escrutínio na Carolina do Norte, mas precisa necessariamente de uma vitória na Pensilvânia, Nevada e Geórgia para continuar a ter possibilidade de ocupar a Casa Branca por mais quatro anos.

Biden à frente na Pensilvânia, mas ainda faltam contar 250 mil votos

Biden começou hoje o dia, o terceiro após a votação de terça-feira nos Estados Unidos, a liderar a contagem na Pensilvânia, embora a contabilização ainda esteja em curso, numa altura em que o antigo vice-Presidente de Barack Obama (2009/2017), tenha uma vantagem mínima, com 49,4%, sobre Trump, com 49,3%.

Uma vitória de Biden na Pensilvânia - faltam contar cerca de 250.000 votos, a maioria nas áreas urbanas com maioria democrata - permitirá ao candidato democrata ultrapassar a fasquia dos 270 "Grandes Eleitores" do Colégio Eleitoral, o suficiente para chegar à Presidência dos Estados Unidos.

Se vencer na Pensilvânia, Biden chegaria aos 284 delegados, segundo as projeções dos principais meios de comunicação social norte-americanos.

Para já, o candidato democrata contabiliza 264 delegados, enquanto Trump tem 214.

A situação no Arizona

No Arizona, que representa 11 "Grandes Eleitores", já foram contados 90% dos votos neste estado fronteiriço do Sudoeste, que inicialmente foi projetado para Biden na noite eleitoral com uma vantagem de 200.000 votos, mas agora alguns especialistas apontam que a diferença atual é muito pequena para se saber quem vai ganhar.

Atualmente, Biden lidera com 50,1% contra 48,5% de Trump, uma diferença de cerca de 47.000 votos, quando faltam contar cerca de 285.000.

A situação na Geórgia

Na Geórgia, com 16 "Grandes Eleitores" em causa, já foram contados 99% dos votos neste estado do sudeste, que tradicionalmente vota nos republicanos. Trump esteve na liderança desde terça-feira até hoje de manhã, quando Biden passou para a frente e está atualmente com uma vantagem de cerca de mil votos, ambos com 49,4%.

As autoridades estimam que haja pouco mais de 16.000 votos a serem contados, a maioria da área de Atlanta, esmagadoramente democrata.

A situação no Nevada

No Nevada, com seis delegados em jogo, já foram contados 89% dos votos neste Estado do deserto ocidental, que escolheu Hillary Clinton em 2016.

Joe Biden lidera atualmente, com 49,4% contra 48,5% de Donald Trump, o que representa uma diferença de 11.500 votos. Faltam ser contados cerca de 190.000 votos, mas o estado continua a aceitar sufrágios por correio até à próxima semana.

A situação na Carolina do Norte

Na Carolina do Norte, com 15 delegados em causa, já foram apurados 95% dos votos neste Estado do Sudeste, tradicionalmente republicano.

A vantagem, por enquanto, vai para Donald Trump (50%) sobre Joe Biden (48,6%), com um avanço de cerca de 77.000 votos. Porém, os votos por correspondência enviados até ao dia de eleição, 03 de novembro, são aceites até nove dias depois dessa data.