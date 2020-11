Eleições nos EUA. Berlim congratula Biden e pede "novo capítulo na relação transatlântica"

POOL New

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, , saudou este sábado a eleição de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos, afirmando querer "um novo começo" na relação transatlântica, sob tensão durante o mandato de Donald Trump.

"Queremos investir na nossa cooperação [com o novo Presidente norte-americano] para um novo começo na relação transatlântica, um 'new deal' ", escreveu o chefe da diplomacia alemã na rede social Twitter, enquanto o vice-chanceler, Olaf Scholz, se regozijou com a abertura de "um novo capítulo na relação transatlântica".

Já na terça-feira, dia das eleições presidenciais nos EUA, Heiko Maas pedira um 'new deal' (novo acordo) com os Estados Unidos após as eleições presidenciais, na sequência de uma deterioração nas relações germano-americanas durante o mandato de Donald Trump.

"Nós desejamos uma parceria transatlântica que funcione, queremos um 'new deal' nesta parceria e estamos prontos para investir na nossa relação", disse Maas durante uma conferência de imprensa com o seu homólogo kosovar, no dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Heiko Maas insistiu na necessidade de investir "no futuro, como parceiro transatlântico, para responder em conjunto às questões globais" que se colocam no mundo.

"Desejamos a todos os norte-americanos um voto justo, bom e, acima de tudo, um dia eleitoral tranquilo", acrescentou o ministro alemão.

"Esta é uma eleição que abrirá o caminho para algo, especialmente no que diz respeito ao papel dos Estados Unidos no mundo", acrescentou.

A Alemanha tem sido alvo do descontentamento do Presidente Donald Trump muitas vezes nos últimos quatro anos, particularmente em relação à questão da participação alemã no orçamento da NATO, bem como o vigor de suas exportações.

O candidato democrata Joe Biden foi esta sábado anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 3 de novembro segundo projeções da 'media' norte-americana.

Segundo essas projeções, Biden totaliza 284 "Grandes Eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.

