Líder da maioria republicana no Senado apoia Trump na contestação dos resultados

Mitch McConnell mostrou apoio à decisão de Donald Trump de contestar os resultados das eleições norte-americanas.

O lider da maioria republicana no Senado diz que Trump tem "100%" o direito de desafiar os resultados e de investigar possiveis irregularidades.

McConnell não contradisse as alegações do Presidente. Disse apenas que no caso de se confirmar, o sistema juridico e político dos Estados Unidos resolverá quaisquer recontagens ou litigação.

