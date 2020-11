Trump endurece o bloqueio à nova administração

O procurador-geral dos Estados Unidos, nomeado pelo Presidente, deu luz verde às investigações sobre as supostas irregularidades na contagem de votos das eleições presidenciais.

Os advogados de Trump colocaram uma ação no tribunal de justiça federal da Pensilvânia para impedir o estado de certificar os votos ganhos por Joe Biden.

Líder da maioria republicana no Senado apoia Trump na contestação dos resultados

Mitch McConnell mostrou apoio à decisão de Donald Trump de contestar os resultados das eleições norte-americanas. O lider da maioria republicana no Senado diz que Trump tem "100%" o direito de desafiar os resultados e de investigar possiveis irregularidades.

McConnell não contradisse as alegações do Presidente. Disse apenas que no caso de se confirmar, o sistema juridico e político dos Estados Unidos resolverá quaisquer recontagens ou litigação.

