Eleições nos EUA. Diretor da secção de crimes eleitorais demite-se

Donald Trump continua sem admitir derrota e a acusar os democratas de fraude eleitoral, sem dar provas. Mas o procurador-geral dos Estados Unidos acredita que as acusações devem ser investigadas e autorizou os procuradores federais a avaliarem possíveis irregularidades na contagem dos votos.

Só com a luz verde do procurador-geral dos Estados Unidos é que as investigações podem ir para a frente. De outra maneira, só poderiam acontecer depois da eleição estar certificada, no início do próximo mês.

Por não concordar com a decisão, o diretor da secção de crimes eleitorais do departamento de Justiça demitiu-se.

William Barr é o segundo peso pesado do Partido Republicano a mostrar apoio às acusações de fraude de Donald Trump, depois de também Mitch Mcconnel o ter feito.

A tomada de posse de Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro.

