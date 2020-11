Eleições nos EUA. Trump insiste que lhe foram roubados 2,3 milhões de votos 

Donald Trump insiste que lhe foram roubados 2,3 milhões de votos, mas os organizadores das presidenciais garantem que as eleições foram as mais seguras da história.

Nos estados onde há ações judiciais, não foram até agora encontradas provas de fraude.

Eleições de 3 de novembro foram "as mais seguras da História" dos EUA

Uma comissão composta por três agências do Governo norte-americano garante que as eleições de 3 de novembro foram "as mais mais seguras da História" do país.

Este organismo composto por três agências estatais descartou ainda a hipótese de irregularidades técnicas durante a votação.