Obama afirma que alegações de fraude eleitoral estão a “minar” a Democracia

Barack Obama afirmou que os republicanos estão a “minar a Democracia” ao concordar com as alegações de fraude apontadas por Donald Trump nas eleições presidenciais. Numa entrevista à CBS News a ser emitida no domingo, o antigo Presidente dos Estados Unidos considera que a vitória de Joe Biden é “clara”.

A contagem de votos nos EUA para a Corrida à Casa Branca ainda continua, mas Joe Biden foi já apontado pelos principais meios de comunicação norte-americanos como o próximo Presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump recusa reconhecer Biden como Presidente eleito e insiste nas alegações de fraude eleitoral, apesar de não haver, até agora, quaisquer evidências de que tal aconteceu. Barack Obama considera que estas acusações são motivadas pelo facto de Trump “não gostar de perder”.

“Incomoda-me mais outros republicanos estarem a concordar com isto. É mais um passo para deslegitimar não apenas a próxima administração, mas a Democracia em geral, e esse é um caminho perigoso”, disse, citado pela BBC.

A entrevista ao antecessor de Trump acontece dias antes do lançamento do livro de memórias "A Promised Land" ("Uma Terra Prometida"), da sua autoria, em que Obama faz uma retrospetiva dos quatro anos que passaram desde que abandonou a Casa Branca, em 2016. Nele, fala no quão "profundas" são as divisões nos EUA e como a saída de Donald Trump não será suficiente para unir o país.

