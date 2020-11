Trump insiste em fraude nas eleições. Biden apresenta plano de recuperação da economia

Donald Trump continua a a dizer que não perdeu as eleições presidenciais dos Estados Unidos porque as eleições foram uma fraude.

No fim-de-semana reconheceu indiretamente a vitória do adversário. No entanto, recuou e voltou a reforçar a ideia de burla eleitoral. Em resposta, o ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama acusa Trump de fazer recuar o país. Critica os republicanos e os funcionários federais que fazem o jogo do candidato derrotado.

Sem provas, os advogados de Trump deixaram cair uma das principais ações legais: já não haverá processo de contestação à contagem dos votos na Pensilvânia.

Enquanto isso, o Presidente eleito Joe Biden vai anunciando os seus planos para o período logo após a tomada de posse, em janeiro de 2021. Exige o acesso imediato aos dossiers mais urgentes da governação.

Mesmo com a transição do poder bloqueada, vai apresentar os planos anti-Covid e de recuperação económica.

