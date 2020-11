Luz verde à transição de poder? Foi o "passo mais responsável desde que perdeu as eleições"

O comentador da SIC Germano Almeida disse na SIC Notícias que as instruções de Trump para o início do processo de transição de poder nos Estados Unidos são "um sinal claro" de que tem "a noção" que perdeu as eleições presidenciais.

No Jornal da Meia-Noite da SIC Notícias, explicou que do ponto de vista formal, Joe Biden só será mesmo Presidente dos Estados Unidos depois da reunião do Colégio Eleitoral a 14 de dezembro.

O comentador da SIC lembrou também que os últimos estados norte-americanos estão a certificar os resultados e fez o ponto da situação nos tribunais.

Trump dá luz verde ao processo de transição para a administração Biden

O ainda Presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, "recomendou" à sua equipa e à Administração dos Serviços Gerais do país que iniciassem os protocolos para a transição da atual administração para a de Joe Biden.

"No melhor interesse do nosso país, recomendei a Emily [Murphy, responsável da Administração dos Serviços Gerais dos EUA] e à sua equipa para fazerem o que tem de ser feito em relação aos protocolos inicias de transição de administrações] , e disse à minha equipa para fazer o mesmo", escreveu Trump na rede social Twitter, ao final da noite de segunda-feira.

Contudo, o ainda chefe de Estado norte-americano não admitiu a derrota nas presidenciais e considerou, no mesmo 'tweet' que o ainda há hipóteses de reverter os resultados eleitorais.