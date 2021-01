Os três responsáveis pela segurança do Capitólio vão ser demitidos na sequência da invasão do Capitólio. Os diretores de segurança do Senado e da Câmara de Representantes, assim como o chefe da Polícia do Capitólio, são responsabilizados pela falhas de proteção que permitiram a invasão do edifício por apoiantes de Donald Trump.

Apesar de considerarem que deve ser feita uma investigação ao colapso da segurança do Capitólio, os Republicanos não dão qualquer indicação de querer demitir os responsáveis pela segurança. São os Democratas quem anunciaram que irão avançar com as demissões, avança Luís Costa Ribas, correspondente da SIC Notícias em Washington.

Já foram detidas mais de 70 pessoas acusadas de participar no assalto. Foi também aberta uma investigação à morte a tiro de uma mulher que fazia parte da manifestação de apoio a Donald Trump.

O ato foi considerado terrorismo interno pelo Presidente eleito Joe Biden, assim como por várias personalidades de ambos os partidos.