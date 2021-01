Donald Trump entra na última semana como Presidente

A poucos dias da tomada de posse de Joe Biden, Donald Trump enfrenta um processo histórico de destituição. É a primeira vez que um presidente norte-americano passa por dois impeachments durante um mandato.

O vice-presidente, Mike Pence, rejeitou demiti-lo depois do caso de invasão do Capitólio. O Congresso vota esta quarta-feira nova destituição com o voto favorável de vários republicanos.

Trump diz que este processo só vai servir para dividir ainda mais o país.