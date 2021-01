Uma semana depois, Donald Trump falou pela primeira vez sobre o ataque ao Capitólio para dizer que não quer violência.

"Acreditamos na lei, não em violência e tumultos".

Trump rejeitou qualquer responsabilidade no ataque, apesar dos comentários que fez a encorajar os seus apoiantes para marcharem para o Capitólio e a elogiá-los, enquanto o ataque decorria.

Foi a primeira vez que Trump apareceu em público desde que um violento grupo dos seus apoiantes cercaram a invadiram o Capitólio, em Washington, no que foi uma tentativa frustrada de suspender a transição pacífica de poder.

Donald Trump afirmou ainda que não há "qualquer risco" de ser demitido das suas funções de presidente com base na 25.ª Emenda da Constituição dos EUA.

Esta Emenda permite que o vice-presidente, com o apoio dos ministros, declare o presidente inapto para as funções inerentes.

Ao comentar a possibilidade de os democratas apelarem ao seu vice-presidente Mike Pence, para que este avance com a sua destituição, através da 25.ª Emenda, Trump disse: "Tenham cuidado com o que desejam".

Mas independentemente do que os democratas aprovarem no Congresso, não se espera que Pence avance com este processo.

"A 25.ª Emenda tem risco zero para mim. Mas [se os democratas a invocarem], ela vai regressar para assombrar Joe Biden e o seu governo", "Como diz o ditado, tem cuidado com o que desejas".

Depois de votar uma resolução, a Câmara dos Representantes vai avançar com legislação com vista à destituição ('impeachment') de Trump.

Trump disse que o esforço está a causar "tremenda fúria, divisão e dor, muita mais do que a maior parte das pessoas alguma vez compreenderá, o que é muito perigoso para os EUA, especialmente nestes tempos muito tensos".

