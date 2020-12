Recandidatura a Belém. Marcelo já tem estrutura a trabalhar no processo 

Marcelo Rebelo de Sousa admite que tem em curso a preparação da recandidatura a Belém.

No entanto, esta manhã, o Presidente da República remeteu o anúncio da decisão só para depois do meio de dezembro, quando tiver que voltar a falar ao país sobre a renovação do estado de emergência.

De acordo com a Rádio Renascença, a recolha de assinaturas está em curso. Apesar de serem candidaturas em nome próprio, e tal como aconteceu há 5 anos, a máquina do PSD está já a ser mobilizada para essa tarefa.

O anúncio formal deve acontecer na segunda ou terceira semana de dezembro, em Cascais.

Ainda segundo a Renascença, quem já está envolvido no novo processo de corrida a Belém é um homem da confiança de Leonor Beleza, João Silveira Botelho, atual vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação Champalimaud.