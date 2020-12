Mais de um terço dos eleitores da esquerda vota em Marcelo Rebelo de Sousa. É quase tanto como a soma dos votos em Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira.

Este é o resultado do estudo do ICS e do ISCTE feito para a SIC e Expresso, que revela ainda que a esmagadora maioria dos inquiridos quer um Presidente da República tão ou mais interventivo do que Marcelo Rebelo de Sousa. Apenas 4% entendem que o chefe de Estado deve intervir menos.

Na hora votar, mais do que o projeto político, pesa o perfil do candidato. Cerca de 75% dos inquiridos dizem que a personalidade é o critério mais relevante. Mais de 50% escolhem com base nas ideias e propostas. São menos os que decidem em função das hipóteses de ter um bom resultado, os que votam por exclusão de partes e ainda menos os que valorizam os partidos que apoiam cada candidato.

Marcelo com 66% das intenções de voto, Ana Gomes segue no 2.º lugar

A um mês e meio das eleições presidenciais, a sondagem do ICS e do ISCTE feita para a SIC e para o Expresso aponta para uma vitória folgada de Marcelo Rebelo de Sousa com 66% das intenções de voto.

Ana Gomes mantém o segundo lugar com apenas quatro pontos de vantagem sobre André Ventura, que continua à frente de Marisa Matias e João Ferreira.

O estudo revela ainda que quase 80% dos inquiridos estão satisfeitos com o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos cinco anos.

As eleições presidenciais de 2021 realizam-se em 24 de janeiro.