Ventura vai recorrer ao Constitucional após chumbo da suspensão do mandato de deputado

O Parlamento chumbou a suspensão do mandato de André Ventura durante a campanha para as eleições presidenciais. A comissão parlamentar da transparência rejeitou esta terça-feira o parecer favorável à suspensão. André Ventura diz que vai recorrer para o Tribunal Constitucional.

A dúvida em cima de mesa é saber se o deputado André Ventura pode suspender o mandato no Parlamento e dar lugar ao “número 2” enquanto vai desempenhar o papel de candidato presidencial. A maioria dos deputados rejeita.

O pedido de suspensão obrigou a que fosse feito um parecer, pelo deputado do CDS, João Almeida, que era favorável às pretensões do deputado do Chega, mas PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda chumbaram-no.

O CDS, o PAN e três deputados do PS foram os únicos a votar a favor de que André Ventura fosse substituído.

A decisão final ainda vai ter de ser tomada em plenário, na próxima semana.

Constitucional dá dois dias a Ventura para corrigir candidatura

André Ventura tem ainda de responder ao Tribunal Constitucional, que encontrou uma irregularidade na candidatura. Também Eduardo Batista e Tiago Mayan Gonçalves têm correções a fazer. Os candidatos têm dois dias para responder aos juízes do palácio Ratton. No documento de candidatura de André Ventura a Belém "não consta a indicação da profissão", segundo o acórdão do TC.