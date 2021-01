Presidenciais. João Ferreira acusa Marcelo de ter feito mandato à “direita”

João Ferreira e Marcelo Rebelo de Sousa estiveram, esta segunda-feira, em debate para as eleições presidenciais. Durante o frente-a-frente, o candidato do PCP acusou Marcelo de ter feito um mandato à “direita”, usando as alterações ao código do trabalho como exemplo.

“Marcelo Rebelo de Sousa, quando recebeu, por exemplo, um diploma para promulgar que promovia a desregulação dos horários de trabalho através dos bancos de horas ou quando previa o alargamento do período experimental dos jovens à procura do primeiro emprego permitindo que fiquem numa posição mais frágil durante mais tempo, podendo ser despedidos sem qualquer compensação exerceu os seus poderes, entendeu promulgar essas propostas”, disse João Ferreira, sublinhado que o Presidente “manifestou, através desta opção, uma não neutralidade, uma opção política ideológica”.

Por outro lado, Marcelo reivindicou que tem sido “um fator de estabilidade” durante os cinco anos de mandato, “contribuindo para evitar crises”. Para além disso lembrou que defendeu que a atual legislatura do PS no Governo “apoiado ou viabilizado por partidos de esquerda” também “tem de ir até ao fim”.

O Chefe de Estado falou ainda da necessidade de decretar Estado de Emergência devido à pandemia de covid-19. Marcelo sublinhou que “ninguém queria, mas tinha de ser”.