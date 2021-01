Presidenciais. Ventura responsabiliza PCP por segurar ministros e João Ferreira acusa-o de incoerência

Os debates presidenciais começaram este sábado. João Ferreira, candidato pelo PCP, e André Ventura, líder do Chega, foi o segundo frente a frente. A polémica sobre as informações falsas no currículo de José Eduardo Guerra para a procuradoria europeia foi um dos temas do debate presidencial.

Enquanto o líder do Chega exige a demissão da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, devido aos recentes acontecimentos que envolvem ambos os ministérios. Ventura colocou nos comunistas parte da responsabilidade por segurar os ministros no Governo, referindo-se ao apoio parlamentar dos comunistas ao PS.

Já João Ferreira deixou a polémica do currículo para a audição de Francisca Van Dunem, que irá ser ouvida no parlamento. E afirmou que se a questão é a mentira, o próprio Ventura deveria demitir-se.