Presidenciais e Autárquicas testam liderança do Governo e dos partidos em 2021

O ano de 2021 será um ano com duas eleições: a 24 de janeiro vota-se para as Presidenciais e em setembro ou outubro serão as autárquicas. Só nessa altura se deve jogar o futuro do Governo e de alguns líderes políticos.

A chegada a Belém do próximo Presidente da República está agendada para 9 de março. Faltam três meses, uma campanha eleitoral e o dia das eleições. As sondagens apontam que a tomada de posse terá o mesmo protagonista de há cinco anos: Marcelo Rebelo de Sousa.

O atual Presidente já deixou garantia que este novo ano não vai trazer crises políticas. E Rui Rio, líder do PSD, adiou também o que já dito sobre a queda do Governo para o ano que vem.

O jogo será durante a aprovação do próximo orçamento e, antes disso, no resultado das eleições autárquicas que se realizam no início do outono. O sufrágio será decisivo para o Governo, mas também para as lideranças do PSD e do CDS.

Ainda falta nove meses para o dia das eleições e, até agora, ainda nenhum partido revelou os trunfos. Apenas Rui Rio afirmou que tem como objetivo ganhar Lisboa e o Porto.