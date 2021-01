Debate de hoje na SIC entre Marcelo e Ventura vai ser presencial

O debate presidencial desta noite na SIC entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura será presencial.

A Direção do Departamento de Saúde Pública da Autoridade Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo considerou de baixo risco o contacto que Presidente da República teve, na passada segunda-feira, com um assessor de imprensa que testou positivo.

Marcelo Rebelo de Sousa realizou hoje dois testes - antigénio e PCR - e ambos tiveram resultado negativo.

O Presidente da República esteve em isolamento profilático preventivo, mas vai retomar a sua atividade normal, refere uma nota publicada na página da Presidência da República.

O debate entre o Presidente da República e o líder do Chega será emitido a partir das 20:55 no Jornal da Noite, com moderação de Clara de Sousa.

CONTACTO COM INFETADO FOI "MUITO CURTO" E "COM MÁSCARA"

Segundo fonte de Belém, o contacto do Presidente da República com o assessor de imprensa do Presidente, Paulo Magalhães, foi "muito breve, muito curto, com máscara, para dar indicações sobre determinadas questões internas, à margem das audiências aos partidos".

Marcelo Rebelo de Sousa é testado com frequência, de dois em dois dias.

No final do ano passado, também António Costa cumpriu duas semanas de isolamento, depois de um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris, que acabou por acusar positivo ao novo coronavirus.

O primeiro-ministro só saiu do isolamento no dia 30 de dezembro, tendo ficado todo o tempo no Palácio de S. Bento.

Porque é que o contacto de Marcelo foi considerado de baixo risco?

Dulce Salzedas, jornalista de saúde da SIC, explicou na Edição da Tarde o que significa ser um contacto de baixo risco.