André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa, candidatos à Presidência da República, estiveram em debate na quarta-feira na SIC.

Durante o debate, André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega, mostrou a Marcelo Rebelo de Sousa uma fotografia tirada com uma vítima dos incêndios de 2017.

Contudo, os argumentos do líder do partido Chega são baseados em dados que não são verdadeiros. Do ataque, passou à defesa perante Marcelo.