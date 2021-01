Presidenciais. Comissão quer condições de segurança para idosos

A Comissão Nacional de Eleições considera que os idosos, residentes em lares, devem votar em segurança.

Cada autarquia terá também de providenciar equipas que se desloquem ao domicílio para que, quem esteja em isolamento, possa votar nas presidenciais. No entanto, a Direcção-Geral de Saúde lembra que, só muito perto do dia de eleições poderá saber, com segurança, quantas pessoas estarão nessas circunstâncias, em cada concelho.

Mais um obstáculo nestas eleições, que se distinguem das demais, por causa da pandemia de covid-19.