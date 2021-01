Carta aberta de apoio a Marcelo Rebelo de Sousa assinada por 51 personalidades

Um conjunto de personalidades, incluindo o ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes, escreveu uma carta de apoio a Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais.

A carta é assinada por 51 pessoas e inclui nomes como Adalberto Campos Fernandes, Alexandre Valentim Lourenço, Germano de Sousa ou Ricardo Baptista Leite. Fala sobre as eleições presidenciais e a atual situação pandémica.

Reconhecem que Portugal tem pela frente "um dos maiores desafios da sua história recente no plano político, económico e social". Estes desafios "requerem a dignificação do Estado, a centralidade da ética na vida pública, o reforço do prestígio das instituições, a competitividade das empresas, e, acima de tudo, a valorização das pessoas no respeito pela sua autonomia e dignidade."

Afirmam que as eleições de 24 de janeiro são da maior importância.

"Trata-se de uma escolha fundamental que terá implicações estratégicas muito relevantes nos próximos anos na forma como Portugal se afirmará no plano nacional e internacional."

Terminam a carta a demonstrar o seu apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, nas presidenciais.

"Acreditamos que Portugal precisa de renovar e reforçar a confiança em Marcelo Rebelo de Sousa por razões de futuro suportadas na confiança que nos transmite o seu percurso, a sua experiência e ponderação, mas, sobretudo, pela forma singular como é capaz de se identificar e compreender os portugueses."