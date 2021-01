Presidenciais. Campanha de João Ferreira recebe o apoio da socialista Isabel Moreira

João Ferreira retomou a campanha presidencial com um encontro com a socialista Isabel Moreira. A deputada vê nele o candidato certo para lutar contra o populismo.

Um encontro simbólico entre a socialista e o candidato comunista: já há algum tempo que Isabel Moreira e João Ferreira conversam. E na hora de escolher o voto, a deputada do PS não teve dúvidas, mesmo quando no boletim está também Ana Gomes.

O apoio a João Ferreira mantém-se mesmo quando há divergências em alguns temas. Isabel Moreira é um dos rostos pela legalização da eutanásia, um tema que o PCP votou contra. No entanto, a diferença de posições não é um entrave para a deputada.

O PS não apresentou um candidato presidencial. Muitos socialistas dividem-se entre Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa. Já a Juventude Socialista aconselhou aos militantes o voto nas três candidaturas à esquerda.

No mesmo dia, o candidato João Ferreira esteve ainda com Heloísa Apolónia, mandatária nacional de João Ferreira e ex-deputada pel’Os Verdes. O dia terminou com um encontro digital com pequenos e médios empresários, na sede do PCP, em Lisboa.