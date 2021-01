Marisa Matias visita vítimas de violência doméstica, "um problema agravado pela pandemia"

Marisa Matias visitou vítimas de violência doméstica nos Açores, uma das regiões com mais casos registados. A candidata, apoiada pelo Bloco de Esquerda, criticou ainda o Governo regional, que é apoiado pelo Chega. Os Açores estão longe de ser o terreno mais favorável para esta candidata.

Na Madeira, e depois dos encontros com os autarcas do Funchal e de Santa Cruz, Marisa Matias saiu da região a apontar um caminho no horizonte.

Para esta candidatura, os próximos cinco anos são essenciais para fugir à crise e a resposta está na legislação laboral e no Serviço Nacional de Saúde.

