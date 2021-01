João Ferreira: fecho das escolas “deve ser evitado a todo o custo”

João Ferreira esteve esta segunda-feira com um grupo de docentes e não docentes da escola António Arroio, em Lisboa.

Com o país em confinamento, o candidato voltou a defender que as escolas devem manter-se abertas, mas admite que o Governo possa ir adaptando as medidas sanitárias à evolução da pandemia.

O candidato lamentou que o reconhecimento e afetos do Presidente da República não estejam a chegar aos professores que, agora com o agravamento da pandemia, não ficam em casa. Se no futuro se justificará o encerramento das escolas, João Ferreira prefere não antecipar.