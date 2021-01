Marisa Matias e João Ferreira sem subvenção para cobrir despesas de campanha

À esquerda, Marisa Matias e João Ferreira foram dos grandes derrotados da noite eleitoral.

Os dois candidatos não vão ter direito à subvenção do Estado para cobrir despesas de campanha, porque tiveram menos do que 5% dos votos.

Marcelo dominou, Ana Gomes foi 2.ª mas Ventura venceu mais distritos. Esquerda caiu a pique

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito à primeira volta, com 60,7% dos votos, tendo a disputa pelo segundo lugar sido discutida entre Ana Gomes e André Ventura. A candidata conseguiu 13,0% dos votos, seguida por André Ventura, com 11,9%.

Uma das surpresas da noite chegou com a derrota pesada de Marisa Matias, com 4,0% dos votos, menos cerca de seis pontos percentuais do que nas anteriores Presidenciais, e atrás de João Ferreira, que conquistou 4,3% dos eleitores que foram às urnas.

Por fim, Tiago Mayan, que se destaca com um resultado de 3,2%, ficando à frente de Vitorino Silva, que juntou 2,9% dos votos.