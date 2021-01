PR angolano saúda Marcelo pela reeleição e quer prosseguir "caminho de amizade"

O Presidente angolano, João Lourenço, felicitou esta segunda-feira Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição como Presidente da República, sublinhando que Angola e Portugal vão prosseguir o caminho do reforço da amizade e cooperação.

"Acredito que durante o mandato de Vossa Excelência, que ora inicia, Angola e Portugal continuarão a trilhar o caminho do reforço da amizade e da cooperação em todos os domínios que permitirão aos nossos dois países concretizarem objetivos comuns em matéria de desenvolvimento", escreve João Lourenço, na mensagem esta segunda-feira divulgada pelo seu gabinete de imprensa.

O chefe de Estado angolano salienta também que conta com o apoio de Marcelo para prosseguir "ações recíprocas no campo do combate à covid-19" e deseja ao Presidente "os maiores êxitos no desempenho da sua nobre missão".

Eleições Presidenciais

Marcelo Rebelo de Sousa foi no domingo reeleito Presidente da República, com mais de 60% dos votos.

Para a décima eleição do Presidente da República, desde a instauração da democracia em 25 de Abril de 1974, estavam inscritos 10.865.010 eleitores, mais 1.208.536 do que no sufrágio anterior, em 2016.

Foram sete os candidatos ao Palácio de Belém: Além do atual Presidente e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo PSD e CDS-PP, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e antiga eurodeputada do PS Ana Gomes (PAN e Livre).