Posse de Marcelo no Parlamento só com 50 deputados e menos de 100 pessoas na sala

Marcelo Rebelo de Sousa vai tomar posse como Presidente da República, no parlamento, no dia 9 de março, numa cerimónia em que apenas estarão presentes 50 dos 230 deputados e menos de cem pessoas no hemiciclo.

O modelo da cerimónia da posse do Presidente da República ficou esta quarta-feira acertado nas suas linhas gerais após uma reunião da conferência de líderes parlamentar e na sequência de um trabalho de preparação realizado entre os gabinetes do chefe de Estado e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ao longo dos últimos dias.

"A cerimónia de posse terá menos deputados, 50 num total de 230, e terá menos convidados", afirmou a porta-voz da conferência de líderes, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha.

Maria da Luz Rosinha adiantou que, na cerimónia de posse, por causa da pandemia de covid-19, "haverá seguramente muito menos convidados" e que o número de pessoas presentes no hemiciclo não ultrapassará as 100.

"Por exemplo, ao nível de embaixadores, apenas estará presente na Assembleia da República o decano dos embaixadores, que representará todos os restantes. O cerimonial será também reduzido e haverá um respeito absoluto no que respeita ao cumprimento das regras de distanciamento social", disse, aqui numa alusão à tradicional cerimónia de cumprimentos após a posse do chefe de Estado.

Perante os jornalistas, a porta-voz da conferência de líderes disse que não ainda não está fechado o número total de convidados presentes da cerimónia de posse, "até porque alguns deles são convidados" pelo chefe de Estado.

"Esse número ficará fechado nos próximos dias", adiantou.

