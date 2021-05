Ronaldo inicia preparação para o Euro 2020

Cristiano Ronaldo regressa esta quinta-feira aos treinos com a Seleção Nacional. Enquanto a equipa portuguesa não entra em estágio na Cidade do Futebol nos arredores de Oeiras, o internacional português faz a vida em Lisboa.

Num primeiro momento de preparação para o Euro 2020, os convocados da equipa portuguesa apenas vão treinar à cidade do futebol.

O capitão da Seleção nacional tem aproveitado os dias para desfrutar da capital portuguesa.

Cristiano Ronaldo tem o foco imediato no Euro 2020, no qual a equipa portuguesa vai tentar revalidar o título conquistado em 2016, mas o futuro da Juventus também está na mira do português.

Com mais um ano de contrato, o avançado tem sido apontado a outros clubes e a mudança de treinador pode ser decisiva. A imprensa italiana adianta esta quinta-feira que Andrea Pirlo vai deixar o comando técnico da Juventus e vai ser substituído por Massimiliano Allegri.