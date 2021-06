Euro2020. Seleção nacional faz primeiro treino em Budapeste

A seleção de Portugal treino esta sexta-feira em Budapeste, na Hungria. O foco dos jogadores passa pela revalidação do título, mas todos sabem que não são os únicos candidatos à vitória do Euro2020.

Foi a primeira vez que os convocados de Fernando Santos testaram o estádio do Vasas. Esta vai ser a “casa” de Portugal durante o campeonato da Europa.

Há muito que Portugal faz parte das seleções com presença garantida nas fases finais do Euro, há muito também que não perde um jogo na competição. A última vez foi com a Alemanha, em 2012.

A seleção quer repetir o êxito de 2016 e trazer para Portugal uma nova taça de campeão Europeu.

