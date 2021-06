Silvino sobre Neno: “Comecei logo a chorar de raiva. Perdi um irmão com 59 anos"

"Nunca o vi triste, estava sempre alegre, era a sua marca. Vivia o seu dia-a-dia de forma diferente dos outros, era muito acarinhado por isso", afirma o antigo guarda-redes do Benfica.

Um episódio triste e inesperado do 'Vamos a Jogo', mas obrigatório: hoje as histórias de bastidores são todas para lembrar Neno

