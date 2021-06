Euro2020. Diogo Dalot irá substituir João Cancelo que testou positivo à covid-19

A dois dias do primeiro jogo de Portugal no Euro2020, a seleção portuguesa sofreu uma baixa de peso. João Cancelo está infetado com covid-19 e teve de abandonar a competição. Fernando Santos mandou chamar Diogo Dalot. As rotinas dos campeões europeus já parecem ter mudado, depois deste caso.

Fernando Santos já orientou o treino deste domingo com máscara e, no regresso ao hotel, os jogadores não viajaram juntos no autocarro da seleção - vários foram transportados em carrinhas separados.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garante que a mudança nada teve a ver com o teste positivo de João Cancelo, mas sim por questões de logística: para que os jogadores que ficaram prontos mais cedo não terem de esperar pelos restantes.

Durante a tarde, um delegado de saúde entrou no hotel onde está alojada a seleção nacional.

João Cancelo já reagiu nas redes

O que mais se queria evitar aconteceu: João cancelo está infetado. Ainda há menos de uma semana tinha falado sobre os receios do vírus. O teste positivo fez soar o alarme em toda a comitiva apesar dos testes de todos os outros jogadores terem sido negativos.

Depois de uma época muito bem conseguida, Cancelo era uma das promessas da competição. Este seria o primeiro europeu do lateral direito do Manchester City.

Nas redes sociais o jogador já reagiu: escreveu que está firme e forte – porque vai sempre lutar por aquilo que quer ­­­– e usou a palavra resiliência para garantir que vai recuperar e aprender com a situação.

Fernando Santos espera a chegada de Diogo Dalot, o jogador estava de férias no Dubai e vai juntar-se entretanto à comitiva portuguesa para substituir João Cancelo.