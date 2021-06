Euro2020. Árbitro turco volta a dirigir encontro de estreia de Portugal

O turco Cuneyt Çakir foi designado para dirigir o encontro de estreia de Portugal no Euro2020, diante da Hungria, em Budapeste, referente ao grupo F, tal como já tinha acontecido em 2016

Cuneyt Çakir volta a apitar o primeiro jogo da seleção treinada por Fernando Santos num campeonato da Europa.

Em 2016, o árbitro turco, de 44 anos, dirigiu o encontro de Portugal com a Islândia, que acabou em empate. Esta época o Cuneyt Çakir cruzou-se com uma equipa portuguesa: esteve no Benfica - Arsenal a contar para os 16 avos da Liga Europa.

