Euro2020. As cores de Portugal começam a sobressair em Budapeste

A comunidade portuguesa residente em Budapeste, reuniu-se este sábado para celebrar o 10 de junho e os Santos Populares. Não faltaram as sardinhas e o churrasco, mas o principal entusiasmo é a presença da seleção nacional na Hungria.

As cores de Portugal começam a sobressair em Budapeste e é a mesa que a comunidade portuguesa prepara o apoio a seleção.

O dia de Portugal foi na ultima quinta-feira e volta a repetir-se no dia 15, quando a seleção jogar com a Hungria. Será o primeiro encontro dos adeptos portugueses com os eleitos de Fernando Santos.

Há pouco mais de 300 portugueses registados com residência em Budapeste. Prometem acompanhar de perto todos os movimentos da seleção, mas sabem que será impossível chegar ao contacto com os jogadores. É a única restrição a que estão sujeitos.

