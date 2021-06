UEFA Euro2020. Jogo de Portugal foi sofrido e celebrado de norte a sul do país

De norte a sul do país, os portugueses estiveram de olhos postos no primeiro jogo de Portugal no UEFA Euro2020. Entre nervos e euforia, os portugueses não deixaram de se juntar para apoiar a seleção nacional. Uma vitória que mantém a esperança na reconquista do título europeu.

Em Coimbra, dezenas de jovens portugueses juntaram-se na Praça da República para apoiar a seleção e nem a chuva os demoveu.

A norte, em Matosinhos, o apoio também se fazia sentir, com as respetivas distâncias.

Já nos Açores, na cidade de Ponta Delgada, nem as unhas resistiam à pressão do jogo.

Em Faro, há até quem tenha feito apostas sobre o jogo.

Entre os avanços e recuos, surge o golo de Raphael Guerreiro. Logo a seguir, Cristiano Ronaldo marca o penalty. A festa e euforia nacional cresceu ainda mais com o terceiro golo da seleção nacional.