A seleção de Itália já está nos oitavos de final do Campeonato da Europa. A equipa de Roberto Mancini derrotou a Suíça por 3-0, no Estádio Olímpico de Roma, com dois golos de Locatelli e um de Immobile.

Os fantasmas do apuramento falhado para o último Mundial vão ficando para trás, a Itália segue em frente e já está nos oitavos de final do Europeu.

A seleção italiana defronta o País de Gales na última jornada numa luta pelo primeiro lugar do grupo A.