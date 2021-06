UEFA Euro 2020. Nuno Mendes e João Félix treinam à parte da equipa

A seleção portuguesa de futebol voltou, este domingo, a treinar em Budapeste, depois da derrota em Munique frente à Alemanha (4-2), com a novidade de Nuno Mendes e João Félix terem voltado a trabalhar, ainda que à parte do grupo.

Os dois jogadores, a contas com mialgias de esforço, não foram opção para o jogo com a Alemanha, em Munique, a contar para a segunda jornada do Grupo F do UEFA Euro2020, mas este domingo já fizeram trabalho específico, à parte dos companheiros.

Entretanto, os titulares e os mais utilizados no jogo frente à Alemanha limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, exercitando-se na bicicleta no primeiro quarto de hora do treino aberto à imprensa, enquanto os restantes faziam exercícios com bola e pouco depois uma pelada, na qual estiveram envolvidos Diogo Dalot, João Moutinho, José Fonte, Rúben Neves, André Silva, Pedro Gonçalves, Palhinha, Sérgio Oliveira e Gonçalo Guedes.

Os dois guarda-redes suplentes, Anthony Lopes e Rui Silva estiveram a trabalhar à parte com o treinador de guarda-redes, Fernando Justino.

A seleção portuguesa vai defrontar na quarta-feira a França, em jogo da terceira e última jornada do Grupo F, decisivo para a continuidade da equipa das quinas no torneio.

