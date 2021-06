A Seleção Nacional foi este sábado derrotada pela Alemanha, por 4-2, em jogo da segunda jornada do grupo F do UEFA Euro 2020, disputado no Allianz Arena, em Munique.

No final do jogo, o avançado Diogo Jota e o médio Renato Sanches lamentaram os erros que ditaram a derrota e confessaram que já só pensam no próximo jogo, com a França.