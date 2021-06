Portugal perde com a Alemanha por 4-2

A Seleção Nacional foi este sábado derrotada pela Alemanha, por 4-2, em jogo da segunda jornada do grupo F do UEFA Euro 2020, disputado no Allianz Arena, em Munique.

Portugal até marcou primeiro, por Cristiano Ronaldo (15'), mas dois autogolos - um de Rúben Dias (35'), outro de Raphaël Guerreiro (39') - e dois golos germânicos - Havert (51') e Gosens (60') - selaram o triunfo alemão. Diogo Jota (67') ainda reduziu a desvantagem portuguesa.

Com esta derrota, Portugal, que não perdia em Europeus há 12 jogos, cai para o 3.º lugar do grupo, com 3 pontos, os mesmos que a Alemanha e menos um que a França, que, também hoje, empatou com a Hungria em Budapeste a um golo (os magiares somaram o primeiro ponto no Campeonato da Europa).

Na terceira e última jornada do grupo F, agendada para quarta-feira, a Seleção Nacional mede forças com a congénere francesa, em Budapeste, enquanto germânicos e húngaros defrontam-se em Munique. Ambos os encontros têm início marcado para as 20:00.